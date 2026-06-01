Animation musicale BalÔmômes Café Charbon Nevers
Animation musicale BalÔmômes Café Charbon Nevers samedi 20 juin 2026.
Nevers
Animation musicale BalÔmômes
Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 16:00:00
fin : 2026-06-20 18:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Bal Musique Traditionnelle pour le jeune public de 6 à 10 ans !
Des gambettes qui sautillent, des chevilles qui frétillent, des rondes tourbillonnantes et des refrains faciles à mémoriser…
Prêt·e·s à vous trémousser sur un répertoire de musiques traditionnelles ? À danser seul·e, à deux, à quatre, à plein ? À vous faire des copains ?
Au BalÔmômes, grand·e·s et petit·e·s, timides ou audacieux·se·s, dégourdi·e·s ou flâneur·euse·s, sont invité·e·s à la fête, dans la gaieté et le partage. Et que ça gambade… En rythme !
Le bal sera animé, pour la danse, par des membres de l’AMTCN. Les élèves du Département Musique Traditionnelle du Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique de Nevers, soutenus par les musiciens de l’AMTCN, assureront la partie musicale.
Les enfants restent sous la responsabilité d’un adulte accompagnant durant toute la durée de l’évènement.
Co-production Café Charbon Association Musiques Traditionnelles du Conservatoire de Nevers (AMTCN)
Gratuit. Au Café Charbon 10 rue Mademoiselle Bourgeois, Nevers De 16h à 18h (Ouverture des portes à 15h30) .
Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 66 55 30 06 amtcn58@gmail.com
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English : Animation musicale BalÔmômes
L’événement Animation musicale BalÔmômes Nevers a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Cap Grand Nevers
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