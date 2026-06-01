Animation musicale Projection-concert La Reine Garçon Les Audacieuses Nevers
Animation musicale Projection-concert La Reine Garçon Les Audacieuses Nevers samedi 20 juin 2026.
Nevers
Animation musicale Projection-concert La Reine Garçon
Les Audacieuses 10 Rue des Boucheries Nevers Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:30:00
fin : 2026-06-20 23:30:00
Date(s) :
2026-06-20
La librairie Les Audacieuses vous propose le samedi 20 à 19h30 projection-concert de La Reine Garçon en partenariat avec @lgbtqia.58, un beau projet musical !
Tous nos événements sont sur inscription (sauf exception sur le visuel).
Pour participer à tout ça, un mail, un message, un appel, ou un passage en boutique !
Infos au contact@librairielesaudacieuses.fr ou 03 65 67 32 02 .
Les Audacieuses 10 Rue des Boucheries Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 65 67 32 02 contact@librairielesaudacieuses.fr
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English : Animation musicale Projection-concert La Reine Garçon
L’événement Animation musicale Projection-concert La Reine Garçon Nevers a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Cap Grand Nevers
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