Animation musicale Projection-concert La Reine Garçon Les Audacieuses Nevers

Nevers

Animation musicale Projection-concert La Reine Garçon

Les Audacieuses 10 Rue des Boucheries Nevers Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:30:00

fin : 2026-06-20 23:30:00

Date(s) :

2026-06-20

La librairie Les Audacieuses vous propose le samedi 20 à 19h30 projection-concert de La Reine Garçon en partenariat avec @lgbtqia.58, un beau projet musical !

Tous nos événements sont sur inscription (sauf exception sur le visuel).

Pour participer à tout ça, un mail, un message, un appel, ou un passage en boutique !

Infos au contact@librairielesaudacieuses.fr ou 03 65 67 32 02 .

Les Audacieuses 10 Rue des Boucheries Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 65 67 32 02 contact@librairielesaudacieuses.fr

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English : Animation musicale Projection-concert La Reine Garçon

L’événement Animation musicale Projection-concert La Reine Garçon Nevers a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Cap Grand Nevers