Animation musicale Brasserie Le Carnot à Nevers Le Carnot Nevers
Animation musicale Brasserie Le Carnot à Nevers Le Carnot Nevers dimanche 21 juin 2026.
Nevers
Animation musicale Brasserie Le Carnot à Nevers
Le Carnot 12 Place Carnot Nevers Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:00:00
fin : 2026-06-21 23:59:00
Date(s) :
2026-06-21
Pour la fête de la musique 2026 c’est au Carnot que ça se passe en compagnie de Camille Villa (DJ guest) !
Vous l’avez apprécié en 2025 ? Elle revient pour une soirée encore plus folle ce dimanche 21 Juin au Carnot de 19h à 2h. .
Le Carnot 12 Place Carnot Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 36 15 99 contact@lecarnotnevers.fr
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English : Animation musicale Brasserie Le Carnot à Nevers
L’événement Animation musicale Brasserie Le Carnot à Nevers Nevers a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Cap Grand Nevers
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