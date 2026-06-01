Animation musicale Brasserie Le Carnot à Nevers Le Carnot Nevers dimanche 21 juin 2026.

Nevers

Animation musicale Brasserie Le Carnot à Nevers

Le Carnot 12 Place Carnot Nevers Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 19:00:00

fin : 2026-06-21 23:59:00

Date(s) :

2026-06-21

Pour la fête de la musique 2026 c’est au Carnot que ça se passe en compagnie de Camille Villa (DJ guest) !

Vous l’avez apprécié en 2025 ? Elle revient pour une soirée encore plus folle ce dimanche 21 Juin au Carnot de 19h à 2h. .

Le Carnot 12 Place Carnot Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 36 15 99 contact@lecarnotnevers.fr

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English : Animation musicale Brasserie Le Carnot à Nevers

L’événement Animation musicale Brasserie Le Carnot à Nevers Nevers a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Cap Grand Nevers