Animation musicale Concert Five to fun et The Sleepings pills La Tavern’ Nevers
Animation musicale Concert Five to fun et The Sleepings pills La Tavern’ Nevers dimanche 21 juin 2026.
Nevers
Animation musicale Concert Five to fun et The Sleepings pills
La Tavern’ 59 Rue de Nièvre Nevers Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:00:00
fin : 2026-06-21 23:59:00
Date(s) :
2026-06-21
Le Bar la Tavern’ de Nevers accueillera plusieurs groupes durant toute la soirée à partir de 19h §
De 19h à 20h Five to fun (rock français et pop rock)
De 21h à 23h The Sleepings pills (rock anglais et rock américain) .
La Tavern’ 59 Rue de Nièvre Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
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English : Animation musicale Concert Five to fun et The Sleepings pills
L’événement Animation musicale Concert Five to fun et The Sleepings pills Nevers a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Cap Grand Nevers
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