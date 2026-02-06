Ateliers et animations chez les Audacieuses Les Audacieuses Nevers

Ateliers et animations chez les Audacieuses

Début : 2026-02-14 16:00:00

fin : 2026-02-28 18:00:00

2026-02-14 2026-02-20 2026-02-27 2026-02-28 2026-03-06 2026-03-13 2026-03-14 2026-03-20 2026-03-27

La librairie Les Audacieuses vous propose un beau programme pour le premier trimestre rencontres, ateliers d’écriture, atelier créatif, des lectures musicales et d’animations comme le bookclub.

Rendez vous au 10 Rue des Boucheries 58000 Nevers.

Janvier

– Samedi 10 à 14h le Bookclubnivernais reçoit Isabelle Varange, éditrice indépendante et traductrice, à la librairie. (La librairie sera donc entièrement réservée à la rencontre de 14h à 15h). Vous découvrirez le travail d’une directrice éditoriale. Sur inscription.

– Vendredi 16 à 19h15 Première session d’un cycle d’atelier d’écriture poétique par Alice Forges, venez écrire en chouette compagnie. Thématique de janvier Pas de clé à la poésie. Prix libre.

– Vendredi 23 à 19h15 c’est Sarah Belin qui prend les rênes du premier atelier créatif de l’année elle vous aidera à désacraliser vos carnets. Sur inscription 35€.

– Samedi 24 à 19h30, dans le cadre des Nuits de la Lecture par le Centre nationale du Livre, nous organisons une lecture musicale Villes & Campagnes lues par Alice Forges, Ludivine Kerzel et les Audacieuses voyageront sur les notes de Claire Mielcarek.

– Vendredi 30 à 19h30 on retrouve le Book Club de la librairie pour un moment sympa à discuter de nos dernières lectures. Gratuit.

Février

– Vendredi 6 à 19h15 Deuxième session d’un cycle d’atelier d’écriture poétique par Alice Forges, venez écrire en chouette compagnie. Thématique de février Poèmes pour sortir du cadre. Prix libre.

– Samedi 14 à 19h30 Avec Lady Archibald Mercury qui viendra animer notre première lecture Drag pour les adultes, on célébrera l’amour sous toutes ses formes . À prix libre pour l’artiste

– Vendredi 20 à 19h30 Book Club des Audacieuses revient pour qu’on parle ensemble de nos dernières lectures

– Vendredi 27 à 19h15 on reçoit la génialissime @morganebezou pour un atelier créatif où vous pourrez créer et répartir avec un marque-page ! L’atelier est à 35€ avec une boisson et une pâtisserie incluses dans le prix.

– Samedi 28 à 16h Lady Archibald Mercury reviendra pour une lecture Drag mais ce coup-ci pour les plus jeunes sur le thème du Carnaval, des costumes, des paillettes… ! À prix libre pour l’artiste.

Mars

– Vendredi 6 à 19h30 rencontre avec Eve Cambreleng qui est une autrice-illustratrice, à l’occasion de la bd Après l’éclipse . Rencontre gratuite suivie d’une dédicace.

– Vendredi 13 à 19h15 Troisième session d’un cycle d’atelier d’écriture poétique par Alice Forges, venez écrire en chouette compagnie. Thématique de mars Brisons nos entraves. Prix libre.

– Samedi 14 à 16h Lady Archibald Mercury vient pour une lecture Drag mais ce coup-ci pour les plus jeunes sur le thème de la liberté ! À prix libre pour l’artiste.

– Vendredi 20 à 19h30 dans le cadre du Printemps des poètes, on lance une soirée scène ouverte. Créations personnelles ou poèmes piochés dans votre bibliothèque, venez les partager avec nous !

– Vendredi 27 à 19h30 Book Club des Audacieuses revient pour qu’on parle ensemble de nos dernières lectures

Pour participer à tout ça, un mail, un message, un appel, ou un passage en boutique ! Tout est sur inscription.

Infos au contact@librairielesaudacieuses.fr ou 03 65 67 32 02 .

Les Audacieuses 10 Rue des Boucheries Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 65 67 32 02 contact@librairielesaudacieuses.fr

