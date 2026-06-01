Animation musicale Concert Smeetiz Brasserie de l’Avenue Nevers
Animation musicale Concert Smeetiz Brasserie de l’Avenue Nevers dimanche 21 juin 2026.
Nevers
Animation musicale Concert Smeetiz
Brasserie de l’Avenue 26 Avenue Pierre Bérégovoy Nevers Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 18:30:00
fin : 2026-06-21 21:30:00
Date(s) :
2026-06-21
Envie de célébrer le retour de l’été en musique et autour d’un bon repas ?
La Brasserie de l’Avenue à Nevers vous donne rendez-vous pour une soirée exceptionnelle avec le groupe Smeetiz (pop, rock et variétés) en live! Venez vibrer au rythme de leurs reprises tout en profitant d’un cadre chaleureux et convivial.
Quand ? Dimanche 21 juin
Horaires De 18h30 à 21h30
Où ? Brasserie de l’Avenue, Nevers
Les places sont limitées ! Réservation fortement conseillée au 03 86 61 14 22.
Invitez vos proches, partagez la publication et préparez vos papilles (et vos oreilles) .
Brasserie de l’Avenue 26 Avenue Pierre Bérégovoy Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
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English : Animation musicale Concert Smeetiz
L’événement Animation musicale Concert Smeetiz Nevers a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Cap Grand Nevers
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