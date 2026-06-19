Animation musicale Concert Sunday Panic, Sentence of Chaos… Bar le Conti Nevers
Animation musicale Concert Sunday Panic, Sentence of Chaos… Bar le Conti Nevers samedi 20 juin 2026.
Nevers
Animation musicale Concert Sunday Panic, Sentence of Chaos…
Bar le Conti 1 Rue de la Revenderie Nevers Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20 23:59:00
Date(s) :
2026-06-20 2026-06-21
2 rendez vous au Bar le Conti à Nevers pour fêter la musique !
Samedi 20 juin à 20h Sunday Panic (post punk), Radar (post rock), Madmadoff (Dj)
Dimanche 21 juin à 17h Bad Bad Bird (Power Pop), Sentence of Chaos (trash core), Slovenians (punk rock) .
Bar le Conti 1 Rue de la Revenderie Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
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English : Animation musicale Concert Sunday Panic, Sentence of Chaos…
L’événement Animation musicale Concert Sunday Panic, Sentence of Chaos… Nevers a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Cap Grand Nevers
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