Animation musicale Concert Sunday Panic, Sentence of Chaos… Bar le Conti Nevers samedi 20 juin 2026.

Nevers

Animation musicale Concert Sunday Panic, Sentence of Chaos…

Bar le Conti 1 Rue de la Revenderie Nevers Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:00:00

fin : 2026-06-20 23:59:00

Date(s) :

2026-06-20 2026-06-21

2 rendez vous au Bar le Conti à Nevers pour fêter la musique !

Samedi 20 juin à 20h Sunday Panic (post punk), Radar (post rock), Madmadoff (Dj)

Dimanche 21 juin à 17h Bad Bad Bird (Power Pop), Sentence of Chaos (trash core), Slovenians (punk rock) .

Bar le Conti 1 Rue de la Revenderie Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Animation musicale Concert Sunday Panic, Sentence of Chaos…

L’événement Animation musicale Concert Sunday Panic, Sentence of Chaos… Nevers a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Cap Grand Nevers