Animation musicale Concert TENNESSEE Tribute Johnny Hallyday Les Copains d’abord Nevers

Nevers

Animation musicale Concert TENNESSEE Tribute Johnny Hallyday

Les Copains d’abord 5 Rue Saint-Didier Nevers Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 19:00:00

fin : 2026-06-21 23:59:00

Date(s) :

2026-06-21

13 musiciens sur scène (des choristes, une section cuivres…) viendront renforcer le groupe TENNESSEE Tribute Johnny Hallyday pour ce concert gratuit de 3h avec une superbe nouvelle scénographie.

Rendez vous donc à Chez les Copains d’abord à Nevers dès 19h. .

Les Copains d’abord 5 Rue Saint-Didier Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Animation musicale Concert TENNESSEE Tribute Johnny Hallyday

L’événement Animation musicale Concert TENNESSEE Tribute Johnny Hallyday Nevers a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Cap Grand Nevers