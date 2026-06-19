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Animation musicale Concert TENNESSEE Tribute Johnny Hallyday Les Copains d’abord Nevers

Animation musicale Concert TENNESSEE Tribute Johnny Hallyday Les Copains d’abord Nevers dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Les Copains d'abord

Adresse : 5 Rue Saint-Didier

Ville : 58000 Nevers

Département : Nièvre

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : lundi 22 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Nevers

Animation musicale Concert TENNESSEE Tribute Johnny Hallyday

Les Copains d’abord 5 Rue Saint-Didier Nevers Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:00:00
fin : 2026-06-21 23:59:00

Date(s) :
2026-06-21

13 musiciens sur scène (des choristes, une section cuivres…) viendront renforcer le groupe TENNESSEE Tribute Johnny Hallyday pour ce concert gratuit de 3h avec une superbe nouvelle scénographie.
Rendez vous donc à Chez les Copains d’abord à Nevers dès 19h.   .

Les Copains d’abord 5 Rue Saint-Didier Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Animation musicale Concert TENNESSEE Tribute Johnny Hallyday

L’événement Animation musicale Concert TENNESSEE Tribute Johnny Hallyday Nevers a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Cap Grand Nevers

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