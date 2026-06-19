Animation musicale Concert TENNESSEE Tribute Johnny Hallyday Les Copains d’abord Nevers
Animation musicale Concert TENNESSEE Tribute Johnny Hallyday Les Copains d’abord Nevers dimanche 21 juin 2026.
Nevers
Animation musicale Concert TENNESSEE Tribute Johnny Hallyday
Les Copains d’abord 5 Rue Saint-Didier Nevers Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:00:00
fin : 2026-06-21 23:59:00
Date(s) :
2026-06-21
13 musiciens sur scène (des choristes, une section cuivres…) viendront renforcer le groupe TENNESSEE Tribute Johnny Hallyday pour ce concert gratuit de 3h avec une superbe nouvelle scénographie.
Rendez vous donc à Chez les Copains d’abord à Nevers dès 19h. .
Les Copains d’abord 5 Rue Saint-Didier Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
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English : Animation musicale Concert TENNESSEE Tribute Johnny Hallyday
L’événement Animation musicale Concert TENNESSEE Tribute Johnny Hallyday Nevers a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Cap Grand Nevers
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