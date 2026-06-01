Animation musicale DJ FRED et DJ FRANKLIN Bar le 13 Nevers
Animation musicale DJ FRED et DJ FRANKLIN Bar le 13 Nevers dimanche 21 juin 2026.
Nevers
Animation musicale DJ FRED et DJ FRANKLIN
Bar le 13 13 Place Mossé Nevers Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:00:00
fin : 2026-06-21 23:59:00
Date(s) :
2026-06-21
Fête de la musique le dimanche 21 juin LA GROSSE SOIRÉE 80’s, 90’s et 2000.
Le 13 Bar Ambiance vous donne rendez-vous pour une soirée exceptionnelle placée sous le signe de la fête, de la musique et de la bonne humeur !
Au programme DJ FRED et DJ FRANKLIN vous feront revivre les plus grands succès des années 80, 90 et 2000 avec une sélection de tubes incontournables pour chanter, danser et faire la fête.
Pop, Rock, Dance, Funk, Disco, Variété Française, Hits Cultes
Présence du Food Truck O’Jack Food.
Venez également profiter de délicieuses spécialités sur place burgers, frites maison et bien d’autres gourmandises !
Une seule soirée, trois décennies de tubes et des souvenirs plein la tête ! Ne manquez pas l’événement musical de ce début d’été ! .
Bar le 13 13 Place Mossé Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
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English : Animation musicale DJ FRED et DJ FRANKLIN
L’événement Animation musicale DJ FRED et DJ FRANKLIN Nevers a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Cap Grand Nevers
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