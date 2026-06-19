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Animation musicale DJ Katanax Quai de Mantoue Nevers

Animation musicale DJ Katanax Quai de Mantoue Nevers dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Quai de Mantoue

Adresse : Bar O'Spot

Ville : 58000 Nevers

Département : Nièvre

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Nevers

Animation musicale DJ Katanax

Quai de Mantoue Bar O’Spot Nevers Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 14:00:00
fin : 2026-06-21 17:00:00

Date(s) :
2026-06-21

Dimanche 21 juin, rendez vous O’spot au 25 Quai de Mantoue à Nevers avec DJ Katanax.
Début des festivités, dès le début de l’après-midi à 14h jusqu’à 2h !   .

Quai de Mantoue Bar O’Spot Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Animation musicale DJ Katanax

L’événement Animation musicale DJ Katanax Nevers a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Cap Grand Nevers

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