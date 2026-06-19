Animation musicale DJ Katanax Quai de Mantoue Nevers
Animation musicale DJ Katanax Quai de Mantoue Nevers dimanche 21 juin 2026.
Nevers
Animation musicale DJ Katanax
Quai de Mantoue Bar O’Spot Nevers Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 14:00:00
fin : 2026-06-21 17:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Dimanche 21 juin, rendez vous O’spot au 25 Quai de Mantoue à Nevers avec DJ Katanax.
Début des festivités, dès le début de l’après-midi à 14h jusqu’à 2h ! .
Quai de Mantoue Bar O’Spot Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
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English : Animation musicale DJ Katanax
L’événement Animation musicale DJ Katanax Nevers a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Cap Grand Nevers
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