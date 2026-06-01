Animation musicale Festi’ Musique à Pougues les Eaux Salle du Parc Pougues-les-Eaux

Pougues-les-Eaux

Animation musicale Festi’ Musique à Pougues les Eaux

Salle du Parc Parc Simone Veil Pougues-les-Eaux Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 14:00:00

fin : 2026-06-21 19:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Festi Musique organisé par l’Harmonie de Pougues à la salle du Parc Simone Veil à Pougues les Eaux.

Rendez vous toute la journée de 14h à 19h dimanche 21 juin.

De nombreuses animations sur place animations musicales avec musiques classiques, accordéon, vielle à roue, guitare…, conte musical avec Bébés lecteurs à 16h50, ateliers libres (bricolage, percussion, blind test de 14h à 17h (attention certains ateliers ont lieu dans la salle de musique).

Pour clôturer la journée, concert de Méli Mélo à 19h.

Sur place petite restauration et buvette).

Infos par mail harmonie2pougues58@laposte.net .

Salle du Parc Parc Simone Veil Pougues-les-Eaux 58320 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté harmonie2pougues58@laposte.net

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English : Animation musicale Festi’ Musique à Pougues les Eaux

L’événement Animation musicale Festi’ Musique à Pougues les Eaux Pougues-les-Eaux a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Cap Grand Nevers