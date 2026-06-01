Animation musicale Fête de la musique Nevernous Beatlesserie DS le Goûter Pougues-les-Eaux

Pougues-les-Eaux

Animation musicale Fête de la musique Nevernous Beatlesserie

DS le Goûter Avenue de Paris Pougues-les-Eaux Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 18:30:00

fin : 2026-06-21 23:30:00

Date(s) :

2026-06-21

A l’occasion de la Fête de la Musique dimanche 21 juin en association avec Thierry Bernard, DS le Goûter vous propose un concert avec Nevernous Beatlesserie dès 18h30.

Après le franc succès de l’opus 1, venez découvrir ou re-découvrir l’histoire des Beatles lors d’un concert conférence (gratuit) au rythme et son de ce groupe mythique avec Thierry Bernard aux commandes.

Venez vous faire plaisir autour d’un verre ou d’un snack ! Réservation fortement recommandée. .

DS le Goûter Avenue de Paris Pougues-les-Eaux 58320 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 9 81 14 30 90

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English : Animation musicale Fête de la musique Nevernous Beatlesserie

L’événement Animation musicale Fête de la musique Nevernous Beatlesserie Pougues-les-Eaux a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Cap Grand Nevers