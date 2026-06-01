Concert SMEET’IZ Salle du Parc Pougues-les-Eaux
Concert SMEET’IZ Salle du Parc Pougues-les-Eaux dimanche 14 juin 2026.
Pougues-les-Eaux
Concert SMEET’IZ
Salle du Parc Parc de la Mairie Pougues-les-Eaux Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 12:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Concert gratuit SMEET’IZ à la salle Simone Veil à Pougues les Eaux.
Rendez vous dès 12h le dimanche 14 juin.
Ambiance conviviale et champêtre avec de la Pop, Rock, Variétés
Apportez votre pique-nique !
Animation organisée par l’Association Eaux Théâtre des Sources. .
Salle du Parc Parc de la Mairie Pougues-les-Eaux 58320 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté eauxtheatredessources@gmail.com
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English : Concert SMEET’IZ
L’événement Concert SMEET’IZ Pougues-les-Eaux a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Cap Grand Nevers
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