Concert SMEET’IZ Salle du Parc Pougues-les-Eaux

Pougues-les-Eaux

Concert SMEET’IZ

Salle du Parc Parc de la Mairie Pougues-les-Eaux Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 12:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Concert gratuit SMEET’IZ à la salle Simone Veil à Pougues les Eaux.

Rendez vous dès 12h le dimanche 14 juin.

Ambiance conviviale et champêtre avec de la Pop, Rock, Variétés

Apportez votre pique-nique !

Animation organisée par l’Association Eaux Théâtre des Sources. .

Salle du Parc Parc de la Mairie Pougues-les-Eaux 58320 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté eauxtheatredessources@gmail.com

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English : Concert SMEET’IZ

L’événement Concert SMEET’IZ Pougues-les-Eaux a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Cap Grand Nevers