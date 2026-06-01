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Concert SMEET’IZ Salle du Parc Pougues-les-Eaux

Concert SMEET’IZ Salle du Parc Pougues-les-Eaux dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Salle du Parc

Adresse : Parc de la Mairie

Ville : 58320 Pougues-les-Eaux

Département : Nièvre

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Pougues-les-Eaux

Concert SMEET’IZ

Salle du Parc Parc de la Mairie Pougues-les-Eaux Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 12:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :
2026-06-14

Concert gratuit SMEET’IZ à la salle Simone Veil à Pougues les Eaux.
Rendez vous dès 12h le dimanche 14 juin.
Ambiance conviviale et champêtre avec de la Pop, Rock, Variétés
Apportez votre pique-nique !
Animation organisée par l’Association Eaux Théâtre des Sources.   .

Salle du Parc Parc de la Mairie Pougues-les-Eaux 58320 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   eauxtheatredessources@gmail.com

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English : Concert SMEET’IZ

L’événement Concert SMEET’IZ Pougues-les-Eaux a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Cap Grand Nevers

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