Animation musicale La Boum Bourges
jeudi 27 août 2026 · Bourges
Informations pratiques
Bourges
Animation musicale La Boum
Place Gordaine Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 20:30:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
LA BOUM tout le monde sur la piste !
Préparez-vous à revivre l’esprit des grandes soirées festives avec La Boum, une soirée DJ où les générations se retrouvent autour des tubes incontournables d’hier et d’aujourd’hui. .
Place Gordaine Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 80 00
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English :
THE PARTY: Everyone on the dance floor!
L’événement Animation musicale La Boum Bourges a été mis à jour le 2026-07-09 par OT BOURGES
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