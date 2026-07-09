Informations pratiques

Bourges

Animation musicale La Boum

Place Gordaine Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 20:30:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

LA BOUM tout le monde sur la piste !

Préparez-vous à revivre l’esprit des grandes soirées festives avec La Boum, une soirée DJ où les générations se retrouvent autour des tubes incontournables d’hier et d’aujourd’hui. .

Place Gordaine Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 80 00

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English :

THE PARTY: Everyone on the dance floor!

L’événement Animation musicale La Boum Bourges a été mis à jour le 2026-07-09 par OT BOURGES