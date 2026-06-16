Animation nature 3/6 ans Ploemel
Animation nature 3/6 ans Ploemel vendredi 17 juillet 2026.
Ploemel
Animation nature 3/6 ans
La Belle Folie Ploemel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 10:00:00
fin : 2026-08-14 12:00:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-24 2026-08-14 2026-08-21
Animation en forêt pour les 3-6 ans avec ou sans leurs parents.
Découvrez la nature avec Soline et construisez un nid ou un village pour les petits animaux.
Les enfants participent à diverses activités:
exploration, observation des petits animaux à la loupe, écoute des oiseaux, création.
L’atelier commence par une balade découverte qui est l’occasion de récolter des petits trésors naturels qui serviront à construire un nid, un abris ou un village pour les touts petits animaux. .
La Belle Folie Ploemel 56400 Morbihan Bretagne +33 7 82 89 98 35
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English :
L’événement Animation nature 3/6 ans Ploemel a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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