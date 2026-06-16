Ploemel

Animation nature 3/6 ans

La Belle Folie Ploemel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 10:00:00

fin : 2026-08-14 12:00:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-24 2026-08-14 2026-08-21

Animation en forêt pour les 3-6 ans avec ou sans leurs parents.

Découvrez la nature avec Soline et construisez un nid ou un village pour les petits animaux.

Les enfants participent à diverses activités:

exploration, observation des petits animaux à la loupe, écoute des oiseaux, création.

L’atelier commence par une balade découverte qui est l’occasion de récolter des petits trésors naturels qui serviront à construire un nid, un abris ou un village pour les touts petits animaux. .

La Belle Folie Ploemel 56400 Morbihan Bretagne +33 7 82 89 98 35

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English :

L’événement Animation nature 3/6 ans Ploemel a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon