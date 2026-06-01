La soirée guinguette est de retour Ploemel
La soirée guinguette est de retour Ploemel samedi 20 juin 2026.
Ploemel
La soirée guinguette est de retour
Parvis de l’église Ploemel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Ambiance jazz du monde en fanfare puis spectacle sur le rythme dansant de la musique swing vous attendent pour l’édition 2026 de la soirée Guinguette.
Pour participer à la déambulation de la fanfare Gloups ! , rdv à 18h45 sur le parvis de l’église
Une petite faim, une petite soif ? Restauration et buvette sur place.
Soirée organisée par la commune de Ploemel avec la participation du Comité des fêtes.
tout public gratuit .
Parvis de l’église Ploemel 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 84 25
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English :
L’événement La soirée guinguette est de retour Ploemel a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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