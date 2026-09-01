Informations pratiques

Guéret

Animation nature A la découverte des archnides !

Guéret Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 14:00:00

fin : 2026-09-16 16:30:00

Date(s) :

2026-09-16

Ces petites bêtes qui n’ont pas 6 mais 8 pattes et qui ne sont pas des insectes ! Elles aussi ont plein de choses à nous dire, sur nous tout d’abord mais surtout sur notre environnement.

En partenariat avec le Jardin des Communs .

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 53 65 61 k.guerbaa@cen-na.org

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English : Animation nature A la découverte des archnides !

L’événement Animation nature A la découverte des archnides ! Guéret a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Grand Guéret