Animation nature A la découverte des archnides ! Guéret
mercredi 16 septembre 2026 · Guéret
Informations pratiques
Guéret
Animation nature A la découverte des archnides !
Guéret Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 14:00:00
fin : 2026-09-16 16:30:00
Date(s) :
2026-09-16
Ces petites bêtes qui n’ont pas 6 mais 8 pattes et qui ne sont pas des insectes ! Elles aussi ont plein de choses à nous dire, sur nous tout d’abord mais surtout sur notre environnement.
En partenariat avec le Jardin des Communs .
Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 53 65 61 k.guerbaa@cen-na.org
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English : Animation nature A la découverte des archnides !
L’événement Animation nature A la découverte des archnides ! Guéret a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Grand Guéret
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