Les Boucles Guérétoises Salle municipale Guéret

Les Boucles Guérétoises

Les Boucles Guérétoises Salle municipale Guéret dimanche 13 septembre 2026.

Les Boucles Guérétoises

Salle municipale Etang de Courtille Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

Randonnée route de 30, 60 et 80 km.
Marche possible sur circuits balisés.
Pot de convivialité et remise des trophées.   .

Salle municipale Etang de Courtille Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 99 27 42  jean-lucdumignard@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Boucles Guérétoises

L’événement Les Boucles Guérétoises Guéret a été mis à jour le 2026-01-15 par Creuse Tourisme