Animation nature en famille Coup de pouce aux oiseaux Site naturel de Trotte-Lapin Moirax

Animation nature en famille Coup de pouce aux oiseaux

Site naturel de Trotte-Lapin Route de Trotte Lapin Moirax Lot-et-Garonne

L’hiver arrive et les oiseaux de nos jardins vont avoir besoin de vous. Venez découvrir les oiseaux qui vivent près de chez-vous et aidez-les à passer l’hiver en confectionnant vos propres boules de graines.

Site naturel de Trotte-Lapin Route de Trotte Lapin Moirax 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 97 91 trottelapin@agglo-agen.fr

English : Animation nature en famille Coup de pouce aux oiseaux

Winter is coming, and the birds in our gardens are going to need your help. Come and discover the birds that live near you, and help them get through the winter by making your own seed balls.

