Animation nature en famille Détectives animaliers Site naturel de Trotte-Lapin Moirax

Animation nature en famille Détectives animaliers

Site naturel de Trotte-Lapin Route de Trotte Lapin Moirax Lot-et-Garonne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21

fin : 2026-10-21

Date(s) :

2026-10-21

Partez à la chasse aux indices laissés par les animaux de la forêt ! Observez, découvrez et devenez de vrais experts de la faune locale. Créez votre carnet d’explorateur à emporter chez vous. Une aventure ludique et passionnante pour toute la famille !

Site naturel de Trotte-Lapin Route de Trotte Lapin Moirax 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 97 91 trottelapin@agglo-agen.fr

English : Animation nature en famille Détectives animaliers

Hunt for clues left by forest animals! Observe, discover and become real experts on the local fauna. Create your own explorer’s notebook to take home with you. A fun and exciting adventure for the whole family!

L’événement Animation nature en famille Détectives animaliers Moirax a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Destination Agen