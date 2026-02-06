Animation nature en famille Enquête de Gribouille Site naturel de Trotte-Lapin Moirax

Animation nature en famille Enquête de Gribouille

Site naturel de Trotte-Lapin Route de Trotte Lapin Moirax Lot-et-Garonne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Les œufs de Gribouille la grenouille ont disparu. Pour les retrouver, tu devras résoudre des énigmes, relever des défis et faire preuve de logique. Es-tu prêt à aider Gribouille ?

Site naturel de Trotte-Lapin Route de Trotte Lapin Moirax 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 97 91 trottelapin@agglo-agen.fr

English : Animation nature en famille Enquête de Gribouille

Gribouille the frog’s eggs have disappeared. To find them, you’ll have to solve puzzles, meet challenges and use your logic. Are you ready to help Gribouille?

