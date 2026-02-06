Animation nature en famille Mission 5 sens en éveil Site naturel de Trotte-Lapin Moirax
Site naturel de Trotte-Lapin Route de Trotte Lapin Moirax Lot-et-Garonne
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Guidé par Stéphanie, découvrez la nature autrement lors d’une promenade ludique et relaxante. Relevez des missions amusantes pour éveiller vos sens !
Site naturel de Trotte-Lapin Route de Trotte Lapin Moirax 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 97 91 trottelapin@agglo-agen.fr
English : Animation nature en famille Mission 5 sens en éveil
Guided by Stéphanie, discover nature in a different way during a fun and relaxing walk. Take on fun missions to awaken your senses!
L’événement Animation nature en famille Mission 5 sens en éveil Moirax a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Destination Agen