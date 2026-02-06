Animation nature en famille Panique à Trotte-Lapin Site naturel de Trotte-Lapin Moirax

Animation nature en famille Panique à Trotte-Lapin

Site naturel de Trotte-Lapin Route de Trotte Lapin Moirax Lot-et-Garonne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28

fin : 2026-10-28

Date(s) :

2026-10-28

Attention, Toxina la sorcière est de retour ! Sa magie chamboule la forêt et la nature a besoin de vous. Enfilez vos plus beaux costumes et relevez des défis amusants pour restaurer l’équilibre et sauver la magie de Trotte-Lapin. Une aventure ludique et pleine de surprises !

Site naturel de Trotte-Lapin Route de Trotte Lapin Moirax 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 97 91 trottelapin@agglo-agen.fr

English : Animation nature en famille Panique à Trotte-Lapin

Toxina the witch is back! Her magic is turning the forest upside down, and nature needs your help. Put on your best costumes and take on fun challenges to restore balance and save the magic of Trotte-Lapin. A fun adventure full of surprises!

L’événement Animation nature en famille Panique à Trotte-Lapin Moirax a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Destination Agen