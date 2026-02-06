Animation nature en famille Peinture végétale Site naturel de Trotte-Lapin Moirax
Animation nature en famille Peinture végétale Site naturel de Trotte-Lapin Moirax mercredi 29 juillet 2026.
Animation nature en famille Peinture végétale
Site naturel de Trotte-Lapin Route de Trotte Lapin Moirax Lot-et-Garonne
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Apprenez à concocter des peintures naturelles et vivez une expérience artistique pleine de couleurs. Une animation ludique et créative qui plaira à toute la famille !
Site naturel de Trotte-Lapin Route de Trotte Lapin Moirax 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 97 91 trottelapin@agglo-agen.fr
English : Animation nature en famille Peinture végétale
Learn how to concoct natural paints and enjoy a colorful artistic experience. A fun and creative activity for the whole family!
