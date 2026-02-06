Animation nature en famille Peinture végétale Site naturel de Trotte-Lapin Moirax

Animation nature en famille Peinture végétale

Site naturel de Trotte-Lapin Route de Trotte Lapin Moirax Lot-et-Garonne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Apprenez à concocter des peintures naturelles et vivez une expérience artistique pleine de couleurs. Une animation ludique et créative qui plaira à toute la famille !

Site naturel de Trotte-Lapin Route de Trotte Lapin Moirax 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 97 91 trottelapin@agglo-agen.fr

English : Animation nature en famille Peinture végétale

Learn how to concoct natural paints and enjoy a colorful artistic experience. A fun and creative activity for the whole family!

L’événement Animation nature en famille Peinture végétale Moirax a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Destination Agen