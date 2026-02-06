Animation nature en famille Plantes mystiques Site naturel de Trotte-Lapin Moirax
Site naturel de Trotte-Lapin Route de Trotte Lapin Moirax Lot-et-Garonne
Flora la fée des plantes vous embarque à la rencontre des plantes et arbres de Trotte-Lapin. Grâce à la technique du cyanotype, immortalisez un joli souvenir de vos découvertes.
Site naturel de Trotte-Lapin Route de Trotte Lapin Moirax 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 97 91 trottelapin@agglo-agen.fr
English : Animation nature en famille Plantes mystiques
Flora the plant fairy takes you on a tour of Trotte-Lapin’s plants and trees. Using the cyanotype technique, immortalize a beautiful souvenir of your discoveries.
