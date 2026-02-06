Animation nature en famille Scrutons les champignons Site naturel de Trotte-Lapin Moirax

Animation nature en famille Scrutons les champignons

Site naturel de Trotte-Lapin Route de Trotte Lapin Moirax Lot-et-Garonne

Tarif : 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Date : 2026-10-28

fin : 2026-10-28

Date(s) :

2026-10-28

Partez en balade avec la Société des Sciences Naturelles pour explorer les champignons ! Entre ateliers scientifiques pour les examiner et activités créatives pour mieux les reconnaître, découvrez leurs secrets de façon ludique et interactive.

Site naturel de Trotte-Lapin Route de Trotte Lapin Moirax 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 97 91 trottelapin@agglo-agen.fr

English : Animation nature en famille Scrutons les champignons

Take a stroll with the Société des Sciences Naturelles to explore mushrooms! Between scientific workshops to examine them and creative activities to better recognize them, discover their secrets in a fun and interactive way.

