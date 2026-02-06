Animation nocturne en famille Les mystères des étoiles Site naturel de Trotte-Lapin Moirax

Animation nocturne en famille Les mystères des étoiles

Site naturel de Trotte-Lapin Route de Trotte Lapin Moirax Lot-et-Garonne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Prenez une carte du ciel et explorez les étoiles avec les passionnés du club d’astronomie de Tayrac. Ils vous conteront les légendes des constellations. Un atelier ludique sur les constellations et un atelier sur l’éclipse solaire.

Site naturel de Trotte-Lapin Route de Trotte Lapin Moirax 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 97 91 trottelapin@agglo-agen.fr

English : Animation nocturne en famille Les mystères des étoiles

Grab a map of the sky and explore the stars with the passionate members of the Tayrac Astronomy Club. They’ll tell you all about the constellations and their legends. A fun workshop on the constellations and a workshop on the solar eclipse.

L’événement Animation nocturne en famille Les mystères des étoiles Moirax a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Destination Agen