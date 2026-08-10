Animation Parade Coupe des Deux phares La Rochelle
mercredi 12 août 2026 · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Animation Parade Coupe des Deux phares
Vieux-Port de La Rochelle La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 16:30:00
fin : 2026-08-12 18:30:00
Date(s) :
2026-08-12
Dans le cadre de la coupe de 2 Phares Trophée Patrick Schnepp, le Yacht-Club classique organise une parade dans le Vieux-Port de La Rochelle !
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Vieux-Port de La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
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English :
As part of the 2 Phares Cup—Patrick Schnepp Trophy, the Classic Yacht Club is organizing a parade in La Rochelle’s Old Port!
L’événement Animation Parade Coupe des Deux phares La Rochelle a été mis à jour le 2026-08-07 par Nous La Rochelle
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