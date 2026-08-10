Informations pratiques

La Rochelle

Animation Parade Coupe des Deux phares

Vieux-Port de La Rochelle La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 16:30:00

fin : 2026-08-12 18:30:00

Date(s) :

2026-08-12

Dans le cadre de la coupe de 2 Phares Trophée Patrick Schnepp, le Yacht-Club classique organise une parade dans le Vieux-Port de La Rochelle !

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Vieux-Port de La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

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English :

As part of the 2 Phares Cup—Patrick Schnepp Trophy, the Classic Yacht Club is organizing a parade in La Rochelle’s Old Port!

L’événement Animation Parade Coupe des Deux phares La Rochelle a été mis à jour le 2026-08-07 par Nous La Rochelle