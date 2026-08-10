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AGENDA · La Rochelle

Animation Parade Coupe des Deux phares La Rochelle

mercredi 12 août 2026 · La Rochelle

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
16:30:00
Adresse
Vieux-Port de La Rochelle
Ville
17000 La Rochelle
Département
Charente-Maritime
Tarif

La Rochelle

Animation Parade Coupe des Deux phares

Vieux-Port de La Rochelle La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 16:30:00
fin : 2026-08-12 18:30:00

Date(s) :
2026-08-12

Dans le cadre de la coupe de 2 Phares Trophée Patrick Schnepp, le Yacht-Club classique organise une parade dans le Vieux-Port de La Rochelle !
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Vieux-Port de La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the 2 Phares Cup—Patrick Schnepp Trophy, the Classic Yacht Club is organizing a parade in La Rochelle’s Old Port!

L’événement Animation Parade Coupe des Deux phares La Rochelle a été mis à jour le 2026-08-07 par Nous La Rochelle

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