Animation parent-enfant Nos abris rêvés Vorey
jeudi 9 juillet 2026 · Vorey
Informations pratiques
Vorey
Animation parent-enfant Nos abris rêvés
Jardin partagé Vorey Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 17:00:00
fin : 2026-07-09 19:00:00
Date(s) :
2026-07-09
En partenariat avec Claire-Lise Vende des Jardins Partagés de Vorey, venez déambuler dans la végétation des jardins riches de forme, couleur, matière, odeur et glaner ce qui façonnera votre habitat rêvé, à la manière des animaux bâtisseurs.
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Jardin partagé Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 15 21 bibliotheque@vorey.fr
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English :
In partnership with Claire-Lise Vende of the Jardins Partagés de Vorey, come wander through the gardens’ vegetation—rich in form, color, texture, and gather inspiration to shape your dream home, just like animals that build their nests.
L’événement Animation parent-enfant Nos abris rêvés Vorey a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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