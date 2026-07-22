Animation Petit albatros de papier Comm’on lab La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Animation Petit albatros de papier

Comm’on lab 4 place Bernard Moitessier La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 16:00:00

fin : 2026-08-22 17:30:00

Date(s) :

2026-08-01 2026-08-22

En s’inspirant du module Albatros du NANOmusée, fabriquez votre propre oiseau marin en origami.

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Comm’on lab 4 place Bernard Moitessier La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 56 21 90 commonlab@univ-lr.fr

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English :

Using the Albatros module from the NANOmus%E9e as inspiration, make your own origami seabird.

L’événement Animation Petit albatros de papier La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-22 par Nous La Rochelle