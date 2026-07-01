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Concert Nilo ni Maître Jazz Manouche LES QUAT’Z’ARTS LIBRAIRIE D’ART & DISQUAIRE La Rochelle

vendredi 31 juillet 2026 · LES QUAT'Z'ARTS LIBRAIRIE D'ART & DISQUAIRE · La Rochelle

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
LES QUAT'Z'ARTS LIBRAIRIE D'ART & DISQUAIRE
Adresse
28 RUE DUPATY
Ville
17000 La Rochelle
Département
Charente-Maritime
Tarif

La Rochelle

Concert Nilo ni Maître Jazz Manouche

LES QUAT’Z’ARTS LIBRAIRIE D’ART & DISQUAIRE 28 RUE DUPATY La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31 20:30:00

Date(s) :
2026-07-31

Ici, pas de frontières musicales un coup c’est une mélodie de film culte, un autre un standard oublié, et entre deux, une pépite de jazz traditionnel ou un clin d’œil à la pop culture.
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LES QUAT’Z’ARTS LIBRAIRIE D’ART & DISQUAIRE 28 RUE DUPATY La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 87 02 66  arnaud.canoville@gmail.com

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English :

Here, there are no musical boundaries: one moment it’s a melody from a cult film, the next a forgotten standard, and in between, a gem of traditional jazz or a nod to pop culture.

L’événement Concert Nilo ni Maître Jazz Manouche La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-18 par Nous La Rochelle

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