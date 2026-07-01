Concert Nilo ni Maître Jazz Manouche LES QUAT’Z’ARTS LIBRAIRIE D’ART & DISQUAIRE La Rochelle
vendredi 31 juillet 2026 · LES QUAT'Z'ARTS LIBRAIRIE D'ART & DISQUAIRE · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Concert Nilo ni Maître Jazz Manouche
LES QUAT’Z’ARTS LIBRAIRIE D’ART & DISQUAIRE 28 RUE DUPATY La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31 20:30:00
Date(s) :
2026-07-31
Ici, pas de frontières musicales un coup c’est une mélodie de film culte, un autre un standard oublié, et entre deux, une pépite de jazz traditionnel ou un clin d’œil à la pop culture.
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LES QUAT’Z’ARTS LIBRAIRIE D’ART & DISQUAIRE 28 RUE DUPATY La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 87 02 66 arnaud.canoville@gmail.com
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English :
Here, there are no musical boundaries: one moment it’s a melody from a cult film, the next a forgotten standard, and in between, a gem of traditional jazz or a nod to pop culture.
L’événement Concert Nilo ni Maître Jazz Manouche La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-18 par Nous La Rochelle
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