Animation Quiz du marais Comm’on lab La Rochelle
mardi 28 juillet 2026 · Comm'on lab · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Animation Quiz du marais
Comm’on lab 4 place Bernard Moitessier La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 16:00:00
fin : 2026-08-08 17:30:00
Date(s) :
2026-07-28 2026-08-08 2026-08-21
Un quiz pour les enfants pour être incollable sur les secrets du marais.
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Comm’on lab 4 place Bernard Moitessier La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 56 21 90 commonlab@univ-lr.fr
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English :
A quiz for kids to become experts on the secrets of the marsh.
L’événement Animation Quiz du marais La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-22 par Nous La Rochelle
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