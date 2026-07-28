Animation Quiz du marais Comm’on lab La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Animation Quiz du marais

Comm’on lab 4 place Bernard Moitessier La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 16:00:00

fin : 2026-08-08 17:30:00

Date(s) :

2026-07-28 2026-08-08 2026-08-21

Un quiz pour les enfants pour être incollable sur les secrets du marais.

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Comm’on lab 4 place Bernard Moitessier La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 56 21 90 commonlab@univ-lr.fr

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English :

A quiz for kids to become experts on the secrets of the marsh.

L’événement Animation Quiz du marais La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-22 par Nous La Rochelle