Animation Réalité virtuelle Comm’on lab (La Rochelle Université) La Rochelle
Animation Réalité virtuelle Comm’on lab (La Rochelle Université) La Rochelle samedi 6 juin 2026.
La Rochelle
Animation Réalité virtuelle
Comm’on lab (La Rochelle Université) 4 place Bernard Moitessier La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:30:00
fin : 2026-06-25 17:30:00
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-25
Des expériences en réalité virtuelle pour vous immerger au cœur d’environnements mystérieux.
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Comm’on lab (La Rochelle Université) 4 place Bernard Moitessier La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 56 21 90 commonlab@univ-lr.fr
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English :
Virtual reality experiences to immerse you in mysterious environments.
L’événement Animation Réalité virtuelle La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-24 par Nous La Rochelle
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