Animation Réalité virtuelle Comm’on lab (La Rochelle Université) La Rochelle

La Rochelle

Animation Réalité virtuelle

Comm’on lab (La Rochelle Université) 4 place Bernard Moitessier La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:30:00

fin : 2026-06-25 17:30:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-25

Des expériences en réalité virtuelle pour vous immerger au cœur d’environnements mystérieux.

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Comm’on lab (La Rochelle Université) 4 place Bernard Moitessier La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 56 21 90 commonlab@univ-lr.fr

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English :

Virtual reality experiences to immerse you in mysterious environments.

L’événement Animation Réalité virtuelle La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-24 par Nous La Rochelle