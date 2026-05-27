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Animation Rencontre avec l’auteur de BD Matthieu Bonhomme Médiathèque de Laleu La Pallice La Rossignolette La Rochelle

Animation Rencontre avec l’auteur de BD Matthieu Bonhomme Médiathèque de Laleu La Pallice La Rossignolette La Rochelle vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Médiathèque de Laleu La Pallice La Rossignolette

Adresse : 10 rue de Montréal

Ville : 17000 La Rochelle

Département : Charente-Maritime

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

La Rochelle

Animation Rencontre avec l’auteur de BD Matthieu Bonhomme

Médiathèque de Laleu La Pallice La Rossignolette 10 rue de Montréal La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 18:00:00
fin : 2026-06-05 19:00:00

Date(s) :
2026-06-05

Rencontre avec Matthieu Bonhomme, auteur de la BD La longue marche de Lucky Luke (Dargaud, 2026)
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Médiathèque de Laleu La Pallice La Rossignolette 10 rue de Montréal La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 42 25 58  mediatheque.laleu@ville-larochelle.fr

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English :

Interview with Matthieu Bonhomme, author of the comic strip La longue marche de Lucky Luke (Dargaud, 2026)

L’événement Animation Rencontre avec l’auteur de BD Matthieu Bonhomme La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-21 par Nous La Rochelle

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