Animation ruche pédagogique

Chenonceaux Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 15:30:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-10 2026-04-22 2026-04-24 2026-04-28 2026-04-30

Animation ruche pédagogique

Gratuit inscription en billetterie

Animation ruche pédagogique

Gratuit inscription en billetterie .

Chenonceaux 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 44 06 welcome@chenonceau.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Educational beehive animation

Free register at the box office

L’événement Animation ruche pédagogique Chenonceaux a été mis à jour le 2026-03-04 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER