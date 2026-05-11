Animation Soirée Jeux Centre Culturel de Fontlozier Valence
Animation Soirée Jeux Centre Culturel de Fontlozier Valence vendredi 22 mai 2026.
Valence
Animation Soirée Jeux
Centre Culturel de Fontlozier 95 avenue de la Libération Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 18:30:00
fin : 2026-05-22 21:00:00
Date(s) :
2026-05-22
Petits et grands, venez partager une soirée ludique et conviviale autour de jeux pour tous les âges !
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Centre Culturel de Fontlozier 95 avenue de la Libération Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 64 04 85 67 accueil@ccf26.fr
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English :
Come and enjoy an evening of fun and games for all ages!
L’événement Animation Soirée Jeux Valence a été mis à jour le 2026-05-07 par Valence Romans Tourisme
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