Animation Soirée Jeux Centre Culturel de Fontlozier Valence

Valence

Animation Soirée Jeux

Centre Culturel de Fontlozier 95 avenue de la Libération Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 18:30:00

fin : 2026-05-22 21:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Petits et grands, venez partager une soirée ludique et conviviale autour de jeux pour tous les âges !

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Centre Culturel de Fontlozier 95 avenue de la Libération Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 64 04 85 67 accueil@ccf26.fr

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English :

Come and enjoy an evening of fun and games for all ages!

L’événement Animation Soirée Jeux Valence a été mis à jour le 2026-05-07 par Valence Romans Tourisme