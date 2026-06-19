Le Monastier-sur-Gazeille

Animation sur le marché

Place du couvent Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 19:00:00

fin : 2026-07-09 23:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Animation sur le marché estival de producteurs au Monastier sur Gazeille:

Buvette & restauration

Marché dès 17h (jusqu’à 19h)

Marionnette XXL à 19h

Théâtre de rue à 20h30

Concert à 22h (prix libre)

Organisé par l’asso Tant qu’il y aura des chèvres

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Place du couvent Le Monastier-sur-Gazeille 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 80 01

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English :

Events at the summer farmers’ market in Le Monastier-sur-Gazeille:

Refreshments & food

Market from 5:00 p.m. (until 7:00 p.m.)

XXL puppet show at 7:00 p.m.

Street theater at 8:30 p.m.

Concert at 10 p.m. (pay what you want)

Organized by the association “Tant qu’il y aura des chèvres”

L’événement Animation sur le marché Le Monastier-sur-Gazeille a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal