UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Animation sur le marché Le Monastier-sur-Gazeille

Animation sur le marché Le Monastier-sur-Gazeille jeudi 9 juillet 2026.

Adresse
Place du couvent
Ville
43150 Le Monastier-sur-Gazeille
Département
Haute-Loire
Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif

Le Monastier-sur-Gazeille

Animation sur le marché

Place du couvent Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 19:00:00
fin : 2026-07-09 23:00:00

Date(s) :
2026-07-09

Animation sur le marché estival de producteurs au Monastier sur Gazeille:
Buvette & restauration
Marché dès 17h (jusqu’à 19h)
Marionnette XXL à 19h
Théâtre de rue à 20h30
Concert à 22h (prix libre)
Organisé par l’asso Tant qu’il y aura des chèvres
  .

Place du couvent Le Monastier-sur-Gazeille 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 80 01 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Events at the summer farmers’ market in Le Monastier-sur-Gazeille:
Refreshments & food
Market from 5:00 p.m. (until 7:00 p.m.)
XXL puppet show at 7:00 p.m.
Street theater at 8:30 p.m.
Concert at 10 p.m. (pay what you want)
Organized by the association “Tant qu’il y aura des chèvres”

L’événement Animation sur le marché Le Monastier-sur-Gazeille a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal

À voir aussi à Le Monastier-sur-Gazeille (Haute-Loire)