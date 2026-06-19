Animation sur le marché Le Monastier-sur-Gazeille
Animation sur le marché Le Monastier-sur-Gazeille jeudi 9 juillet 2026.
Le Monastier-sur-Gazeille
Animation sur le marché
Place du couvent Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 19:00:00
fin : 2026-07-09 23:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Animation sur le marché estival de producteurs au Monastier sur Gazeille:
Buvette & restauration
Marché dès 17h (jusqu’à 19h)
Marionnette XXL à 19h
Théâtre de rue à 20h30
Concert à 22h (prix libre)
Organisé par l’asso Tant qu’il y aura des chèvres
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Place du couvent Le Monastier-sur-Gazeille 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 80 01
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English :
Events at the summer farmers’ market in Le Monastier-sur-Gazeille:
Refreshments & food
Market from 5:00 p.m. (until 7:00 p.m.)
XXL puppet show at 7:00 p.m.
Street theater at 8:30 p.m.
Concert at 10 p.m. (pay what you want)
Organized by the association “Tant qu’il y aura des chèvres”
L’événement Animation sur le marché Le Monastier-sur-Gazeille a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal
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