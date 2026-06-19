Vernissage double exposition / marché Place du couvent (sous les arches) Le Monastier-sur-Gazeille jeudi 2 juillet 2026.

Le Monastier-sur-Gazeille

Vernissage double exposition / marché

Place du couvent (sous les arches) Office de tourisme Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 17:30:00

fin : 2026-07-02 19:00:00

Date(s) :

2026-07-02

Vernissage des 2 expositions Regards sur le Mézenc (photographies par Pierre Monatte) & Les Outillées (peintures, sculptures, céramiques par Pauline Faurroux / Lucie & Emilie Delmas).

Entrée libre, ouvert à tous.

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Place du couvent (sous les arches) Office de tourisme Le Monastier-sur-Gazeille 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 31 08

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English :

Opening reception for the two exhibitions “Regards sur le M%E9zenc” (photographs by Pierre Monatte) & “Les Outill%E9es” (paintings, sculptures, and ceramics by Pauline Faurroux / Lucie & Emilie Delmas).

Free admission, open to everyone.

L’événement Vernissage double exposition / marché Le Monastier-sur-Gazeille a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal