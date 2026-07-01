Animation théâtrale au château de Rochambeau, Château de Rochambeau, Thoré-la-Rochette

Informations pratiques

Animation théâtrale au château de Rochambeau 19 et 20 septembre Château de Rochambeau Loir-et-Cher

Chapeau à la fin de la représentation. Nombre de places 95.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

La compagnie INORM propose une œuvre composée par Bruno Massardo : « Revoir Cassandre ».

Château de Rochambeau 1 Hameau de Rochambeau, 41100 Thoré-la-Rochette Thoré-la-Rochette 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 72 85 34 Château construit au bord du Loir. Demeure de la famille du Maréchal Comte de Rochambeau, commandant le corps expéditionnaire français envoyé par le roi Louis XVI pour aider Washington lors de la guerre d’indépendance des États-Unis. En 1791, il fut nommé maréchal de France. La partie centrale était une gentilhommière du XVIe siècle remaniée et agrandie au XVIIIe siècle. Façade opposée construite au XIXe siècle pour cacher un effondrement du rocher. Chapelle construite en 1873 au milieu d’une cave naturelle (troglodyte). L’accès principal, avec parking, se fait par Varennes sur la D917 (Vendôme-Montoire-sur-le-Loir)

La compagnie INORM propose une œuvre composée par Bruno Massardo : « Revoir Cassandre ».

©Ayants-droits N. de Gouberville-Rochambeau