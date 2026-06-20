Animation tir Raffy Queyrières

Queyrières

Animation tir

Raffy Chalet du Meygal Queyrières Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-11 14:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-11 2026-08-01

Testez votre adresse dans une ambiance ludique et conviviale avec différents jeux de précision.

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Raffy Chalet du Meygal Queyrières 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 64 67 lechaletdumeygal@gmail.com

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English :

Test your skills in a fun, friendly atmosphere with a variety of precision games.

L’événement Animation tir Queyrières a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal