Animation tir Raffy Queyrières
Animation tir Raffy Queyrières samedi 11 juillet 2026.
Queyrières
Animation tir
Raffy Chalet du Meygal Queyrières Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-11 14:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-11 2026-08-01
Testez votre adresse dans une ambiance ludique et conviviale avec différents jeux de précision.
.
Raffy Chalet du Meygal Queyrières 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 64 67 lechaletdumeygal@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Test your skills in a fun, friendly atmosphere with a variety of precision games.
L’événement Animation tir Queyrières a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal
À voir aussi à Queyrières (Haute-Loire)
- Balade guidée au Suchaillou Chalet du Meygal Queyrières 11 juillet 2026
- Balade à poney au chalet du Meygal Raffy Queyrières 11 juillet 2026
- Coucher de soleil au Testavoyre Chalet du Meygal Queyrières 11 juillet 2026
- Escalade Raffy Queyrières 15 juillet 2026
- Concert de Yvan Marc Chalet du Meygal Queyrières 1 août 2026