Animation vous avez dit souris volantes ? Caen
Animation vous avez dit souris volantes ? Caen samedi 29 août 2026.
Caen
Animation vous avez dit souris volantes ?
Avenue de l’Amiral Mountbatten Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 20:00:00
fin : 2026-08-29 22:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Venez découvrir ces mammifères nocturnes, précieux alliés de la biodiversité et qui, malgré leur tête en
bas, gardent les idées claires !
Dans le cadre de la Nuit internationale de la chauve-souris.
Venez découvrir ces mammifères nocturnes, précieux alliés de la biodiversité et qui, malgré leur tête en
bas, gardent les idées claires !
Dans le cadre de la Nuit internationale de la chauve-souris.
Départ Colline aux oiseaux. Inscriptions accueil-ev@caen.fr. En partenariat avec le Groupe Mammalogique Normand -GMN) .
Avenue de l’Amiral Mountbatten Caen 14000 Calvados Normandie accueil-ev@caen.fr
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English : Animation vous avez dit souris volantes ?
Come and discover these nocturnal mammals, precious allies of biodiversity and who, despite their heads down, keep a clear head!
keep a clear head!
As part of International Bat Night.
L’événement Animation vous avez dit souris volantes ? Caen a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Caen la Mer
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