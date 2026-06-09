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Animation vous avez dit souris volantes ? Caen

Animation vous avez dit souris volantes ? Caen samedi 29 août 2026.

Adresse : Avenue de l'Amiral Mountbatten

Ville : 14000 Caen

Département : Calvados

Début : samedi 29 août 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Caen

Animation vous avez dit souris volantes ?

Avenue de l’Amiral Mountbatten Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 20:00:00
fin : 2026-08-29 22:00:00

Date(s) :
2026-08-29

Venez découvrir ces mammifères nocturnes, précieux alliés de la biodiversité et qui, malgré leur tête en
bas, gardent les idées claires !
Dans le cadre de la Nuit internationale de la chauve-souris.
Venez découvrir ces mammifères nocturnes, précieux alliés de la biodiversité et qui, malgré leur tête en
bas, gardent les idées claires !
Dans le cadre de la Nuit internationale de la chauve-souris.
Départ Colline aux oiseaux. Inscriptions accueil-ev@caen.fr. En partenariat avec le Groupe Mammalogique Normand -GMN)   .

Avenue de l’Amiral Mountbatten Caen 14000 Calvados Normandie   accueil-ev@caen.fr

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English : Animation vous avez dit souris volantes ?

Come and discover these nocturnal mammals, precious allies of biodiversity and who, despite their heads down, keep a clear head!
keep a clear head!
As part of International Bat Night.

L’événement Animation vous avez dit souris volantes ? Caen a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Caen la Mer

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