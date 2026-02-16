Animations Bricoles et Trébuchet Chinon

Animations Bricoles et Trébuchet

4 rue du château Chinon Indre-et-Loire

Tarif : 12.5 – 12.5 – EUR

12.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 15:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-01 2026-05-08 2026-05-14 2026-05-23 2026-05-30

Venez découvrir le fonctionnement de la bricole et du trébuchet, deux machines de guerre du Moyen Âge reconstituées.

4 rue du château Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 93 13 45 forteressechinon@departement-touraine.fr

English : The Royal Army entertainment

Military strategies, the art of siege, the evolution of weapons: dive into the heart of the conflicts that opposed French and English armies in the Middle Ages and relive some great battles!

