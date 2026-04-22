Course de caisses à savon Chinon
Course de caisses à savon Chinon dimanche 3 mai 2026.
Chinon
Course de caisses à savon
Rue de la Roche Faucon Chinon Indre-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-03
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Le service des sports de la ville de Chinon organise en partenariat avec l’association CHINON AMITIE BURKINA, Les Barjots de caisse à savon et le Cercle du Bon Accord la quatrième édition de la course de caisses à savon.
Le service des sports de la ville de Chinon organise en partenariat avec l’association CHINON AMITIE BURKINA, Les Barjots de caisse à savon et le Cercle du Bon Accord la quatrième édition de la course de caisses à savon le dimanche 3 mai 2026 à partir de 10h à CHINON jusqu’à 18h00 à la côte de Roche Faucon (pente à 12%).
32 caisses à savon venant pour certaines de plusieurs régions différentes très originales se produiront toute la journée dans une ambiance très sympathique pour le bonheur des petits et des grands. 12 .
Rue de la Roche Faucon Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 93 46 72 nfarina@ville-chinon.com
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English :
In partnership with the CHINON AMITIE BURKINA association, Les Barjots de caisse à savon and the Cercle du Bon Accord, Chinon?s sports department is organizing the fourth edition of the soapbox race.
L’événement Course de caisses à savon Chinon a été mis à jour le 2026-04-22 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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