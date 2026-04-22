Chinon

Course de caisses à savon

Rue de la Roche Faucon Chinon Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-03

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Le service des sports de la ville de Chinon organise en partenariat avec l’association CHINON AMITIE BURKINA, Les Barjots de caisse à savon et le Cercle du Bon Accord la quatrième édition de la course de caisses à savon.

Le service des sports de la ville de Chinon organise en partenariat avec l’association CHINON AMITIE BURKINA, Les Barjots de caisse à savon et le Cercle du Bon Accord la quatrième édition de la course de caisses à savon le dimanche 3 mai 2026 à partir de 10h à CHINON jusqu’à 18h00 à la côte de Roche Faucon (pente à 12%).

32 caisses à savon venant pour certaines de plusieurs régions différentes très originales se produiront toute la journée dans une ambiance très sympathique pour le bonheur des petits et des grands. 12 .

Rue de la Roche Faucon Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 93 46 72 nfarina@ville-chinon.com

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English :

In partnership with the CHINON AMITIE BURKINA association, Les Barjots de caisse à savon and the Cercle du Bon Accord, Chinon?s sports department is organizing the fourth edition of the soapbox race.

L’événement Course de caisses à savon Chinon a été mis à jour le 2026-04-22 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme