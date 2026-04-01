La Chevauchée de Jeanne Chinon
La Chevauchée de Jeanne Chinon dimanche 26 avril 2026.
Chinon
La Chevauchée de Jeanne
Place Saint-Mexme Chinon Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Reconstitution historique de l’arrivée de Jeanne d’Arc à Chinon en 1429 pour rencontrer Charles VII. Défilés et déambulations dans la vieille ville à partir de 16h pour se rendre à la forteresse à 17h (saynète de la rencontre avec Charles VII au château. Petit marché d’artisans médiévaux.
Reconstitution historique de l’arrivée de Jeanne d’Arc à Chinon en 1429 pour rencontrer Charles VII. Défilés et déambulations dans la vieille ville à partir de 16h pour se rendre à la forteresse à 17h (saynète de la rencontre avec Charles VII au château. Petit marché d’artisans médiévaux. Camp médiéval à la collégiale St Mexme. .
Place Saint-Mexme Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 98 05 41 jeanneenlumiere@outlook.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Historical reconstruction of Joan of Arc’s arrival in Chinon in 1429 to meet Charles VII. Parades and strolls in the old town from 4 pm to the fortress at 5 pm (play of the meeting with Charles VII in the castle. Small market of medieval craftsmen.
L’événement La Chevauchée de Jeanne Chinon a été mis à jour le 2026-04-21 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
À voir aussi à Chinon (Indre-et-Loire)
- Les puys du Chinonais Chinon Indre-et-Loire 1 mai 2026
- Animations Bricoles et Trébuchet Chinon 1 mai 2026
- Course de caisses à savon Chinon 3 mai 2026
- Fête de l’estampe & de la microédition Chinon 7 mai 2026
- Exposition Histoires d’hommes, de femmes et d’arbres Photographies de Bernard Descamps Chinon 9 mai 2026