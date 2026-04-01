Chinon

La Chevauchée de Jeanne

Place Saint-Mexme Chinon Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Reconstitution historique de l’arrivée de Jeanne d’Arc à Chinon en 1429 pour rencontrer Charles VII. Défilés et déambulations dans la vieille ville à partir de 16h pour se rendre à la forteresse à 17h (saynète de la rencontre avec Charles VII au château. Petit marché d’artisans médiévaux.

Reconstitution historique de l’arrivée de Jeanne d’Arc à Chinon en 1429 pour rencontrer Charles VII. Défilés et déambulations dans la vieille ville à partir de 16h pour se rendre à la forteresse à 17h (saynète de la rencontre avec Charles VII au château. Petit marché d’artisans médiévaux. Camp médiéval à la collégiale St Mexme. .

Place Saint-Mexme Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 98 05 41 jeanneenlumiere@outlook.fr

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English :

Historical reconstruction of Joan of Arc’s arrival in Chinon in 1429 to meet Charles VII. Parades and strolls in the old town from 4 pm to the fortress at 5 pm (play of the meeting with Charles VII in the castle. Small market of medieval craftsmen.

L’événement La Chevauchée de Jeanne Chinon a été mis à jour le 2026-04-21 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme