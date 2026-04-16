Exposition Histoires d’hommes, de femmes et d’arbres Photographies de Bernard Descamps Chinon
Exposition Histoires d’hommes, de femmes et d’arbres Photographies de Bernard Descamps Chinon samedi 9 mai 2026.
Chinon
Exposition Histoires d’hommes, de femmes et d’arbres Photographies de Bernard Descamps
Château de la Grille Route de Huismes Chinon Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-09
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-05-09
Histoires d’hommes, de femmes et d’arbres.
Photographies de Bernard Descamps.
En 1975, le photographe Bernard Descamps, célébré la même année par une exposition à la Bibliothèque nationale de France, s’installe en Touraine.
Histoires d’hommes, de femmes et d’arbres.
Photographies de Bernard Descamps.
En 1975, le photographe Bernard Descamps, célébré la même année par une exposition à la Bibliothèque nationale de France, s’installe en Touraine. Depuis, il n’a eu de cesse d’explorer les liens qui unissent les hommes et les femmes à leur environnement. De Chinon à Sendégué, en passant par Osaka, cette exposition retrace ses rencontres. L’Association Alcofribas@seuilly et le Château de La Grille vous invitent à découvrir une sélection inédite des photographies de Bernard Descamps. .
Château de la Grille Route de Huismes Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 93 01 95 chateaudelagrille@baudry-dutour.fr
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English :
Stories of men, women and trees.
Photographs by Bernard Descamps.
In 1975, photographer Bernard Descamps, celebrated the same year with an exhibition at the Bibliothèque nationale de France, settled in Touraine.
L’événement Exposition Histoires d’hommes, de femmes et d’arbres Photographies de Bernard Descamps Chinon a été mis à jour le 2026-04-16 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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