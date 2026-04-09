Chinon

Fête de l’estampe & de la microédition

12 Rue Paul Huet Chinon Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-07

Exposition dans la galerie de l’hôtel de ville du 8 au 31 mai d’estampes contemporaines. Exposition de microédition à la bibliothèque du 9 au 30 mai.

Journée de la microédition place Hofheim, librairie Le Murmure samedi 9 mai de 14h à 19h.

Ateliers animés par La Main à la bibliothèque les 19/21/23

Exposition dans la galerie de l’hötel de ville du 8 au 31 mai d’estampes contemporaines. Exposition de microédition à la bibliothèque du 9 au 30 mai.

Journée de la microédition place Hofheim et librairie Le Murmure samedi 9 mai de 14h à 19h.

Ateliers animés par La Main à la bibliothèque les 19, 21 et 23 mai. .

12 Rue Paul Huet Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 98 19 08 bibliotheques@cc-cvl.fr

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English :

Exhibition of contemporary prints in the Town Hall gallery from May 8 to 31. Micro-publishing exhibition at the library from May 9 to 30.

Micropublishing Day at Place Hofheim, Le Murmure bookshop, Saturday May 9, 2pm to 7pm.

Workshops led by La Main à la bibliothèque on 19/21/23

L’événement Fête de l’estampe & de la microédition Chinon a été mis à jour le 2026-04-09 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme