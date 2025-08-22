Les puys du Chinonais Chinon Indre-et-Loire

Les puys du Chinonais A pieds

Les puys du Chinonais 37500 Chinon Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 180 Distance : 9300.0 Tarif :

Les Puys du Chinonais, grâce à un microclimat exceptionnel, abritent une flore de type méditerranéen. Cette balade commence au Puy de la Colline (du latin podium qui signifie éminence topographique de faible altitude). Profitez-en le dépaysement est total !

English : The Chinonais puys

Thanks to their exceptional microclimate, the Puys du Chinonais are home to Mediterranean-type flora. This walk begins at Puy de la Colline (from the Latin podium, meaning low-lying eminence). It’s a complete change of scenery!

Deutsch : Die Chinonais-Puys

Die Puys du Chinonais beherbergen dank eines außergewöhnlichen Mikroklimas eine Flora, die dem mediterranen Typus entspricht. Diese Wanderung beginnt am Puy de la Colline (vom lateinischen podium, das eine topografische Erhebung von geringer Höhe bedeutet). Nutzen Sie die Gelegenheit: Der Tapetenwec

Italiano :

Grazie a un microclima eccezionale, i Puys du Chinonais ospitano una flora di tipo mediterraneo. Questa passeggiata inizia al Puy de la Colline (dal latino podium, che significa altura bassa). Approfittatene: è un vero e proprio cambiamento di scenario!

Español : Los puys chinos

Gracias a un microclima excepcional, los Puys du Chinonais albergan una flora de tipo mediterráneo. Este paseo comienza en el Puy de la Colline (del latín podium, que significa eminencia baja). Aprovéchelo al máximo: ¡es un cambio de aires total!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire