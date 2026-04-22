Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Carton Comedy Night au Domaine Pierre et Bertrand Couly Chinon

Carton Comedy Night au Domaine Pierre et Bertrand Couly Chinon vendredi 15 mai 2026.

Adresse : Route de Tours

Ville : 37500 Chinon

Département : Indre-et-Loire

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Chinon

Carton Comedy Night au Domaine Pierre et Bertrand Couly

Route de Tours Chinon Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-15 18:00:00
fin : 2026-05-15

Date(s) :
2026-05-15

Découvrez les meilleurs talents émergents du stand-up francophone près de chez vous en toute convivialité !
Au programme 4 humoristes, parmi les talents les plus prometteurs de la scène Françaises. Préparez vous à une soirée pleine d’énergie, d’improvisation et de bonne humeur !
Découvrez les meilleurs talents émergents du stand-up francophone près de chez vous en toute convivialité !
Au programme 4 humoristes, parmi les talents les plus prometteurs de la scène Françaises. Préparez vous à une soirée pleine d’énergie, d’improvisation et de bonne humeur !   .

Route de Tours Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the best emerging French stand-up talent in a friendly atmosphere near you!
On the program: 4 comedians, among the most promising talents on the French scene. Get ready for an evening of energy, improvisation and good humor!

L’événement Carton Comedy Night au Domaine Pierre et Bertrand Couly Chinon a été mis à jour le 2026-04-22 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

À voir aussi à Chinon (Indre-et-Loire)