Animations de clôture de La Semaine des (re)Découvertes ! Samedi 29 août à partir de 15h00 Espace piscine de Cocottes & Colibri Espace piscine de Cocottes & Colibri Châtellerault
Animations de clôture de La Semaine des (re)Découvertes ! Samedi 29 août à partir de 15h00 Espace piscine de Cocottes & Colibri Espace piscine de Cocottes & Colibri Châtellerault samedi 29 août 2026.
Châtellerault
Animations de clôture de La Semaine des (re)Découvertes ! Samedi 29 août à partir de 15h00 Espace piscine de Cocottes & Colibri
Espace piscine de Cocottes & Colibri 22 route de la Bonalière Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 15:00:00
fin : 2026-08-29 21:00:00
Date(s) :
2026-08-29
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Espace piscine de Cocottes & Colibri 22 route de la Bonalière Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Animations de clôture de La Semaine des (re)Découvertes ! Samedi 29 août à partir de 15h00 Espace piscine de Cocottes & Colibri
L’événement Animations de clôture de La Semaine des (re)Découvertes ! Samedi 29 août à partir de 15h00 Espace piscine de Cocottes & Colibri Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-21 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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