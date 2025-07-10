Animations de clôture de La Semaine des (re)Découvertes ! Samedi 29 août à partir de 15h00 Espace piscine de Cocottes & Colibri Espace piscine de Cocottes & Colibri Châtellerault samedi 29 août 2026.

Châtellerault

Animations de clôture de La Semaine des (re)Découvertes ! Samedi 29 août à partir de 15h00 Espace piscine de Cocottes & Colibri

Espace piscine de Cocottes & Colibri 22 route de la Bonalière Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 15:00:00

fin : 2026-08-29 21:00:00

Date(s) :

2026-08-29

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Espace piscine de Cocottes & Colibri 22 route de la Bonalière Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Animations de clôture de La Semaine des (re)Découvertes ! Samedi 29 août à partir de 15h00 Espace piscine de Cocottes & Colibri

L’événement Animations de clôture de La Semaine des (re)Découvertes ! Samedi 29 août à partir de 15h00 Espace piscine de Cocottes & Colibri Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-21 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne