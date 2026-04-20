Animations de la Médiathèque Médiathèque Jean Jaurès Nevers
Animations de la Médiathèque Médiathèque Jean Jaurès Nevers jeudi 9 juillet 2026.
Nevers
Animations de la Médiathèque
Médiathèque Jean Jaurès 17 Rue Jean Jaurès Nevers Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 15:00:00
fin : 2026-07-11 16:00:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-11 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-24 2026-07-28 2026-07-30
Animations de la Médiathèque de Nevers pour le mois de juillet hors les murs, soirée musicale, lecture, jeux, sieste musicale…
– Jeudi 9 à 14h30 Partir en livres au Parc du Docteur Faucher à Fourchambault. Venez retrouver la Médiathèque pour tout un panel d’activités autour du livre
– Samedi 11 à 15h au Musée de la Faïence à Nevers, sieste musicale (dans le cadre de la Garden Party).
– Du 21/07 au 29/08, la Médiathèque met les voiles au Port de la Jonction. Sur des transats à l’ombre des arbres et au bord de l’eau, nous vous invitons à des apéros littéraires, ateliers, jeux, marché de bouquiniste…
– Mardi 21 à 15h Compagnie Rosalie propose un spectacle pour enfants intitulé La Bêtise des animaux . Durée 55 minutes environ. Dès 3 ans. Au port de la Jonction.
– Mercredi 22 à 10h Sortie botanique avec l’herboriste Doroteya Krasteva au Port de la Jonction.
– Vendredi 24 à 15h au Port de la Jonction. La ludothèque se délocalise à La Jonction. Venez profiter en famille, entre amis, avec petits et grands. Des jeux et l’équipe du Centre Social du Vert Pré seront à votre disposition.
– Samedi 25 Cap au Port au Port de la Jonction.
– Mardi 2 8 à 14h au Port de la Jonction. Concours de GIFs. Le GIF, ce format culte des débuts du Web, reste aujourd’hui incontournable et largement partagé !Cet atelier invite le public à découvrir la différence entre GIF et mème, puis à créer ses propres animations à partir de vidéos ou de dessins. Une activité ludique et créative, idéale pour tous les âges et parfaite à vivre en famille ou entre générations. Durée 45 min.
– Mercredi 29 Eveil musical au Port de la Jonction. Inscriptions surculture.nevers.fr
– Jeudi 30 à 16h au Port de la Jonction. Séances d’histoires avec Léa. Inscriptions sur culture.nevers.fr .
Médiathèque Jean Jaurès 17 Rue Jean Jaurès Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 48 50 mediatheque.ccjj@ville-nevers.fr
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English :
L’événement Animations de la Médiathèque Nevers a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Cap Grand Nevers
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